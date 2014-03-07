美国去年航行自由行动对准中伊等国

路透华盛顿3月6日 -美国国防部周四发布报告称，美军去年执行的航行自由行动，挑战了中国、伊朗等国家的海上主权主张，维护了美国的航行权。

国防部提交国会的《2013年度航行自由报告》显示，美国此项行动的目标不仅包括像伊朗这类与美国无正式关系的国家，也包括美国盟友譬如菲律宾。

美军有多次行动以中国为目标，并称这是针对中国“过度的”海上主权主张、以及中国要求外国军舰和平通过争议海域前征求批准的要求。

美军还挑战伊朗限制霍尔木兹海峡航行的努力。

此项报告涵盖截至2013年9月30日的一年情况，是在中美军舰在南海对峙、以及中国宣布划设东海防空识别区之前。

美国执行航行自由行动始于1979年，派遣海军舰只进入争议海域，以表明国际社会未承认相关国家的主权主张。

一位要求匿名的美国国防官员称，很多时候，被挑战的国家甚至不知道美国军舰去过了相关水域，这也是美国每年发布该报告的原因之一。

该官员称：“有时候，沿海国家侦测到了我们在执行行动，我们以船桥间通信的方式沟通，他们往往相当专业。”

他说，像1988年两艘美国军舰在黑海执行此项行动时被前苏联军舰撞击的情况并不常见。此次事件发生后，两国就军舰通过其他国家海域时的权利达成了相互理解。

除中国、伊朗和菲律宾外，美国2013年航行自由行动还挑战了柬埔寨、印度、印尼、利比亚、马来西亚、马尔代夫、阿曼、台湾和越南等国家和地区。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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