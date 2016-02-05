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时事要闻 | 2016年 2月 5日 星期五 08:42 BJT

美防长称美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜导弹发射活动

路透内华达州内利斯空军基地2月4日 - 美国国防部长卡特周四称，美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜的导弹发射活动。

卡特拒绝就在朝鲜进行发射前将海基X波段雷达移到别的位置或在该地区部署海军船舰的任何具体计划置评。

卡特称，美国依然关切朝鲜的核及导弹研发项目。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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