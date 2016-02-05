美防长称美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜导弹发射活动

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透内华达州内利斯空军基地2月4日 - 美国国防部长卡特周四称，美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜的导弹发射活动。
卡特拒绝就在朝鲜进行发射前将海基X波段雷达移到别的位置或在该地区部署海军船舰的任何具体计划置评。
卡特称，美国依然关切朝鲜的核及导弹研发项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。