美防长称美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜导弹发射活动

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内华达州内利斯空军基地2月4日 - 美国国防部长卡特周四称，美国将部署导弹防御设施追踪朝鲜的导弹发射活动。
卡特拒绝就在朝鲜进行发射前将海基X波段雷达移到别的位置或在该地区部署海军船舰的任何具体计划置评。
卡特称，美国依然关切朝鲜的核及导弹研发项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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