美国军方计划再次试射“民兵”3导弹

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透加利福尼亚州范登堡空军基地2月25日（记者 David Alexander） - 美国军方计划在一周内试射第二枚“民兵”3（Minuteman III）洲际弹道导弹，以在同俄罗斯及朝鲜等战略关系紧张之际展示其核武器的可靠性。
未安装弹头的“民兵”3导弹周四晚或周五凌晨将从位于范登堡空军基地的发射井发射升空，飞往南太平洋马绍尔群岛KwajaleinAtoll附近的目标区域。
美国国防部副部长沃克（Robert）称，这次试射向俄罗斯、中国、朝鲜等战略竞争对手发出了美国拥有有效核武库的信息。
“这正是我们为何进行试射的原因。”沃克对记者说。
“我们及俄罗斯和中国经常进行试验，以证明我们拥有的作战导弹是可靠的。这是……我们准备在必要时动用核武器保护国家的信号。”他补充说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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