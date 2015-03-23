美国向韩国增派炮兵营--五角大楼

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月20日 - 美军正向韩国增派一个由400名士兵和多管火箭炮组成的野战炮兵营。五角大楼周五称，此举为兵力重组，与朝鲜半岛局势无关。

五角大楼发言人陆军上校华伦（Steve Warren）称，将从驻扎在德州胡德堡的第20野战炮兵部队派出一个炮兵营至韩国凯西兵营，并在今年6月编入第210野战炮兵旅，轮驻九个月。

华伦称，轮驻结束后，该营装备将继续留在韩国，供后续轮驻炮兵营使用。防御官员称，此次轮值部署略微增加了美军驻韩部队人数，驻韩美军现有28,500人。

多管火箭炮可执行一系列任务，在对抗敌方炮台火力方面尤为有效。官员称，他们认为韩国的野战炮兵旅是美国唯一一个永久派驻海外的野战炮兵旅。

“增派该炮兵营是全军重组的一部分。此项全军重组计划将所有野战炮兵旅的多管火箭炮营数量由两个增加到三个，”华伦说道。

美军发言人陆军中校彼得斯（Don Peters）称，作为重组的一部分，美军已削减了一些野战炮兵旅总部单位。为了保持总体战斗力，美军正将多管火箭炮营分散派至余下的炮兵旅。（完）