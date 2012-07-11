美国和丹麦食品最安全 非洲最堪忧

丹麦玛丽女王 (右)与王储弗雷德里克(左)2011年10月22日在纽约参观蔬菜摊。 REUTERS/Craig Ruttle/Pool

路透7月10日电（记者 Carey Gillam）---周二发布的《全球食品安全指数报告》（Global Food Security Index）显示，在美国等发达国家，人们平均每日比低收入国家人民多消耗1,200卡路里热量，但即使在这些富国，食物也缺乏足够的微量元素。

该报告发现，美国、丹麦、挪威和法国食品最安全，原因是供应充足、国民收入高、食品开支相对其它开销成本低，及大力进行食品生产研发。食品安全指数最低的国家主要位於撒哈拉沙漠以南的非洲，包括埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚和莫桑比克。

这项指数对105个国家食品安全进行测量和排名，主要关注指标包括食品价格承受力、供应充足程度、营养含量及安全。

杜邦公司（DuPont）(DD.N)委托撰写该报告，以便确认最急需改革的地区。

杜邦首席执行官柯爱伦（Ellen Kullman）在声明中称：“我们知道应衡量什麽，做什麽。”联合国称，到2030年时，全球粮食产量至少需要增加50%，才能养活日益增长的人口。

非洲的食品安全一直令人担忧。今年5月，奥巴马政府称，美国等八国集团（G8）成员将与非洲领导人合作，增加非洲农业投资，提高其生产力。

经济学人信息部（Economist Intelligence Unit）发布了这项指数。结果发现，为保持健康积极的生活，平均每人每日需要2,300卡热量，发达国家拥有足够的食物，每人可摄入高於上述水平1,100卡热量的食物。在低收入国家，食品供给缺乏让每人低於该水平100卡。

该指数（foodsecurityindex.eiu.com/）还表明，过去20年，中国农业生产波动最小。

柯爱伦称，该指数将促进各国合作，以养活日渐增长的人口。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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