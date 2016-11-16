版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 00:01 BJT

标题新闻：美国CFTC称其监管的五家“大而不能倒”金融衍生品清算行在一系列压力测试中表现出韧性

美国商品期货交易委员会(CFTC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐