西雅图一宠物犬独自乘公交逛公园

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Victoria Cavaliere
路透西雅图1月13日 - 每条狗都会享受它的一天--至少在西雅图一条公交车路线上。
当地运输局官员们周二称，一条名为Eclipse的黑色拉布拉多犬最近一直在没有主人陪伴的情况下乘坐城市公共汽车前往当地狗狗公园。
国王郡都会运输局的一名发言人表示，西雅图是个对宠物友好的城市，允许狗狗们乘坐公共交通工具，而且几乎没有限制，不过它们通常都有人陪着。
国王郡都会运输局确认了这个不同寻常的传言，称Eclipse的旅行已是乘客和司机有目共睹的了。发言人Jeff Switzer称，“没有理由怀疑它的真实性。”
电台节目主持人Miles Montgomery上周在西雅图车站KISW乘坐公共汽车，当时他注意到，在过道里有一条黑色拉布拉多犬注视着他旁边的空位。
“它跳上来坐下，我开始爱抚它，我旁边的一个人说‘哦耶，这是那条每天独自乘坐公共汽车去狗狗公园的狗，’”Montgomery说。
汽车行驶起来后，Montgomery意识到Eclipse的确是独自出行，而且它开始专注地盯着窗外看。
Montgomery首先在他的电台节目中报告了看到这条独自乘车的小狗，他并称这个故事引起了诸多关注和怀疑。
他说：“真的很难使人们相信我确实刚巧看到了这一幕。”
Eclipse的主人Jeff Young告诉当地广播公司KOMO，他赞成它的独立行动。
Jeff Young告诉KOMO：“我们是分开的。它在没有我的陪伴下独自上车，然后我会追上它在狗狗公园碰面。大概每周都会接到一个电话，‘嗨，你的狗Eclipse在这儿......’我不得不告诉他们，‘不用担心，它没事。’”
运输局官员们称，这个故事很奇特，但并不非常令人担忧。
Switzer说：“如果它的主人用皮带拴着它，它将更安全些。”（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
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