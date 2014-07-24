美股几收平盘 标普500指数刷新纪录收盘高位

路透纽约7月24日 - 美国股市周四收盘几无变动，交投清淡，因企业季报显示的经济状况不一致，但标普500指数连续第二日创下纪录最高收位。

最新公布的经济数据未来吸引买家。美国劳工部公布，7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)。

但美国商务部公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。数据公布后，PHLX地产股指数.HGX大跌2.7%，为2月来最大单日跌幅。

近期美股受到企业业绩带动上涨，根据汤森路透数据，在41%已公布业绩的标普500指数成份股企业中，68%的盈利超过市场预期，高于63%的长期均值。62.1%的营收优于预期，也高于61%的长期均值。

Facebook Inc (FB.O)劲升5.2%，报74.98美元，盘中创下76.74美元的历史高位，此前该公司公布的盈利和营收均胜预期。

道指成份股全球最大重型机械生产商卡特彼勒(CAT.N)上调全年财测，但公布营收下滑，拖累该股重挫3.1%，报105.04美元。

“今日市场呈现拉锯战，被业绩表现良好的企业和不好的企业左右。卡特彼勒业绩令人失望，但股价仍合理，业绩期仍在提供支撑。”Edward Jones投资策略师Kate Warne表示。

道琼工业指数.DJI收跌2.83点，或0.02%，至17,083.80点。标准普尔500指数.SPX小涨0.97点，或0.05%，至 1,987.98点；Nasdaq指数.IXIC收低1.59点，或0.04%，至4,472.11点。

今日标普500指数一度升至1,991.39点，离两千点大关仅差0.4%。

盘后公布业绩的企业中，线上零售商亚马逊(AMZN.O)在盘后交易中一度急挫5.2%，报340美元，该公司公布第二季亏损大于预期。道指成份股Visa Inc (V.N)公布盈利增长11%，但该股盘后下挫2.1%，报218美元。星巴克(SBUX.O)公布营收略高于预期，但股价盘后下滑0.6%，报80美元。

常规交易时段，运动服装生产商及零售商Under Armour Inc (UA.N)暴涨14.7%，报69.55美元，该公司公布季度营收大涨，该股盘中创下70.25美元的历史新高，为标普500指数涨幅最大的成份股。

标普500指数跌幅最大的成份股是地产股D.R. Horton Inc (DHI.N)，该公司公布净利下滑23%后股价急挫11.5%，报21.94美元。

通用汽车(GM.N)跌4.5%，报35.74美元，该公司公布第二季获利大跌，因多次召回，其预计受害者补偿基金将提列成本至少4亿美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55.8亿股，本月迄今日成交均值为55.4亿股。

纽约证交所有约51%的股票收低，Nasdaq市场则有约52%的股票下跌。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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