美元受美国GDP报告提振 欧元因乌克兰局势而走软

路透纽约8月28日 - 美元周四从优于预期的美国经济数据中获得小幅提振，而乌克兰危机恶化令一路走软的欧元进一步承压。

其他避险货币也上涨，因乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰。在俄罗斯支持的分离分子进入乌克兰东部的一个重要城镇后，军事冲突激化。

“实际上这就是入侵，”Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“目前的局势正朝着令人更为担忧的方向发展。”

美元指数.DXY盘初跳升，因数据显示，美国经济第二季增幅较最初的估计更为强劲，国内需求对经济成长的贡献增加，企业补充库存的贡献减少。纽约尾盘，美元指数升0.10%，报82.499。

本周美元指数不断刷新今年高位，美元延续7月初来的升势。

“基本面仍是美国经济在首季受压后，在第二季出现强劲反弹，”IHS Global Insight首席美国分析师Doug Handler表示，“这些数据不会改变美联储的政策前景。”

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少1,000人，至29.8万人，为连续第二周减少，凸显就业市场基本面不断改善。

避险货币日圆和瑞郎上扬。美元兑日圆JPY=跌约0.1%，报103.70日圆，兑瑞郎CHF=持平，盘中触及0.9127瑞郎的低点。

欧元兑瑞郎EURCHF=因应乌克兰的消息，在电子交易平台(EBS)触及21个月低点1.2052瑞郎，尾盘跌0.1%，报1.2061瑞郎。

欧元兑日圆EURJPY=跌至两周低点136.41日圆，尾盘报136.72日圆，当日跌0.2%。欧元兑美元EUR=报1.3179美元，跌约0.1%。

上周对欧元的卖压加重，因市场对欧洲政策制定者将加速放宽货币政策以提振经济成长的臆测升温。

周四在乌克兰指责俄罗斯军队越过边境后，欧元的卖盘加速。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3182 1.3192 -0.08 -4.10 1.3745

美元/日圆 JPY= 103.70 103.85 -0.14 -1.52 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 136.70 137.05 -0.26 -5.48 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9151 0.9145 +0.07 +2.50 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6584 1.6575 +0.05 +0.17 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0860 1.0863 -0.03 +2.26 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9351 0.9336 +0.16 +4.91 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2061 1.2069 -0.07 -1.71 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7945 0.7959 -0.18 -4.24 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8381 0.8372 +0.11 +2.13 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1767 6.1804 -0.06 +1.82 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1441 8.1524 -0.10 -2.33 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9708 6.9470 +0.34 +8.30 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1894 9.1655 +0.26 +3.87 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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