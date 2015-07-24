美国升息预期推升美元 给其他国家造成溢出风险--IMF

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿7月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发出警告，由于美国与其他主要经济体货币政策差距拉大而导致的美元进一步升值，可能对其他国家产生严重负面影响。
IMF在年度溢出影响报告中称，油价降低、欧洲和日本扩大货币刺激，以及美国和英国的升息预期等因素造成了“溢出影响很大”的环境。
尽管目前新兴市场还基本没有出现压力的迹象，但高债务水平也可能制造麻烦。以往美元走强时，新兴市场出现过资本外流和货币贬值问题。
“因预期发达经济体之间的货币政策差异而导致的美元持续升值，给其他国家带来严重风险，”他说。
发达经济体也躲不过溢出效应的影响。报告称，预期中的美国升息，不仅推高美元兑欧元的汇价，而且也会拉高欧元区的利率。分析师们预测美国在9月升息。
欧元区的资产购买计划可能给美国长债收益率(殖利率)施加下行压力，破坏美国联邦储备委员会(FED/美联储)撤回刺激政策的行动。
IMF报告称，自2014年初以来，欧元区对美国的溢出效应“尤其巨大”。
报告指出，如果总债务水平较高，而且其中的外汇债务比例较大，新兴市场的脆弱性就更加严重，并称智利、匈牙利、马来西亚、波兰、土耳其和泰国可能出现问题。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫/徐文焰)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。