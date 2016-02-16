美元兑多数主要货币上涨 冻产协议令人失望拖累其兑日圆走低

路透纽约2月16日 - 美元兑大部分主要货币周二上涨，因世界主要产油国之间达成的冻产协议增加了投资者的风险偏好。

但日圆兑美元上涨，因该协议没能令投资者感到满意，促使其买入避险货币。

主要产油国沙特和俄罗斯之间达成协议的消息发布后，油价最初飙涨，但协议内容只涉及将产量冻结在1月水平，且需要其它主要石油出口国参与进来才能生效，这拖累油价下跌。

该计划还面临伊朗没有参与谈判，并一意孤行要增产这一主要障碍。

美元兑日圆下跌0.6%，报113.84日圆，逆转了稍早的涨势。周一美元兑日圆上涨逾1%。在上周四触及15个月低位后，美元兑日圆已经上涨逾3%，因股市和油价的反弹令投资者的紧张神经略微放松下来。

“上周末直至今天上午的反弹主要是对产油国将在一定程度上减产的希望重燃，”BMO Capital Markets主管固定收入、货币和商品的董事总经理Matt Perrier称。

“冻结石油产量对解决供应过剩没有太大帮助的事实，令市场人士撤回了一些之前的押注，”他称。

但美元兑其它主要货币仍上涨，包括兑英镑触及两周高位。疲弱的制造业数据周二打击了英镑。因担心英国脱欧，今年至今英镑的走势一直很挣扎。

英镑兑美元下跌1%，报1.4283美元。

美元也得到美国股市今日和上周五上涨的支撑。标普500指数周二上涨1.65%，上周五上涨2%。

美国市场周一因总统日节日假期休市。

欧元兑美元跌0.1%，报1.1140美元。

美元兑瑞郎涨0.15%，报0.9881瑞士法郎。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1141 1.1153 -0.11 +2.59 1.0860

美元/日圆 JPY= 114.06 117.66 -3.06 -5.19 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 127.08 127.92 -0.66 -2.60 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9880 1.0057 -1.76 -1.38 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4303 1.4406 -0.71 -2.95 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3859 1.4337 -3.33 +0.14 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5175 6.5648 -0.72 -0.77 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7108 0.6954 +2.21 -2.30 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1017 1.0942 +0.69 +1.20 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7786 0.7550 +3.13 +5.69 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6573 0.6511 +0.95 -3.69 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.6182 8.8103 -2.18 -2.51 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.6145 9.5938 +0.22 +0.14 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5056 8.5288 -0.27 +0.70 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4810 9.2766 +2.20 +3.39 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)