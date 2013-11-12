（更正）美元兑日圆升至两个月高位

(标题和第一段中的“美元兑日圆升至一个月高位”英文原文有误，更正为“美元兑日圆升至两个月高位”)

* 美元兑日圆接近100日圆，受助于对美联储缩减刺激计划的预期

* 英镑兑美元触及两个月低位，因英国通胀数据疲弱

路透纽约11月12日 -美元兑日圆周二上升至一个月高位，因投资人押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)将较预期提早缩减刺激计划。

在上周五优于预期的美国就业数据出炉后，对美联储将提早而不是推迟缩减每月850亿美元购债计划的臆测升温。美联储缩减购债有利美元，因为它意味在金融体系的美元减少。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二向记者表示，美联储仍可能在12月17-18日会议上缩减量化宽松政策规模。

“美元全面上涨，受助于美联储可能在12月缩减购债规模的言论，”道明证券汇市策略师Greg Moore说。

尽管投资人对美联储没有在9月开始缩减购债感到失望，且将对美联储行动的预期推迟至明年4月，不过，在诸如非农就业报告等经济数据出炉后，可能促使美联储在12月缩减刺激计划。

美元兑日圆最新上涨0.6%，报99.70日圆，日高为99.79日圆，此为9月13日来最高。

美元在100日圆和9月高位100.62日圆面临阻力。

欧元兑美元攀升0.2%，至1.3425美元，此前升至三日高位。欧元远高于上周四触及的1.3295美元的两个月低位，当日欧元被大举抛售，因欧洲央行意外宣布减息。

美元指数.DXY升0.1%，至81.161，再度升向周五触及的两个月高位81.482。

**英镑走低**

英镑兑美元跌至两个月低位1.5852美元，因英国10月通胀降幅超过预期。

不过，周三公布的英国央行季度通胀报告可能会提振英镑。很多市场人士预计，央行将提前英国失业率降至7%升息门槛的时间预期。

英镑/美元尾盘跌0.6%，报1.5906美元。

斯堪的纳维亚半岛各国的货币跌幅居前，瑞典克朗兑欧元触及17个月低位，之前疲弱的瑞典通胀数据引发市场谈论该国可能降息。

“瑞典的CPI状况是降息的‘决定性因素’。鉴于市场尚未完全消化降息预期，瑞典克朗仍有下跌的空间，”SEB的首席汇市策略师CarlHammer表示。

他表示，数据公布后，SEB已调整其预期，且现预计官方借贷成本将在12月被下调，还表示瑞典克朗可能跌至每一欧元兑9或9.10克朗。

挪威克朗兑欧元也触及近四年低位，因预期挪威央行将步欧洲央行的后尘在明年降息。

(完)

(编译 利棣儿/母红；审校 利棣儿/母红)

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