美日利差可能缩窄 或扭转日圆疲势

2013年2月28日拍到的日元与美元图片。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京2月20日 - 多数全球投资者预计美元兑日圆将会上涨，不过秉持逆向投资理念的人认为，未来几个月日圆反而可能走强。

资金通常会流向高收益货币。市场普遍认为，美国公债和日本公债的收益率之差将走阔--这将利好美元--因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行的货币政策出现分化。

不过，持怀疑观点的人士表示，上述情景面临两项挑战，一是尽管美联储在缩减刺激政策，但美国公债收益率(殖利率)的涨幅可能不会像预期那样高；其二，较低的日债收益率存在上涨的可能。

投机客持有日圆空仓的时间已有逾一年之久。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上个月他们的净空仓减少了接近一半，不过日圆仍是做空程度最高的货币。

如果美债收益率优势缩小，那些日圆空仓有可能进一步减少。

首先，美联储缩减刺激政策并未导致美国债券收益率上涨。相反，10年期美国公债收益率已降至2.75%，12月开始缩减政策之前约为2.90%。

公债收益率下降背后的部分原因是，美联储成功传达了缩减购债不等于立刻收紧政策的讯息。

“如果想看美国与日本长债收益率之差对汇市造成的影响，可能要等到2014年底，届时市场会停止对缩减购债的猜测，升息预期或开始涌现，从而带动10年期公债收益率升至3%以上，”摩根大通东京分行的首席固定收益策略师Takafumi Yamawaki称。

IronFX Global的全球外汇策略主管Marshall Gittler表示，想要美元上涨，利率预期也必须上升。

当升息预期在1月初达到顶峰时，美国联邦基金利率期货触及低位，美元兑日圆约报105日圆，而周四汇价为略高于102日圆。

“这就解释了为何我认为，想要美国利率大幅上升，必须先要有更好的美国数据才行，”Gittler表示。“然后才能想象为何先要美国利率上升，而后才会看到美元上涨，这个关联众所周知。”

**暗中缩减购债**

多数市场人士预计，日本央行将进一步放宽政策，不过由于日本央行总裁黑田东彦仍乐观认为经济在改善，使市场人士的这类预期有所降低。

部分债券交易员揣测，日本央行甚至可能放缓购债步伐。

日央行曾表示，为了实现将基础货币每年扩大60万亿至70万亿日圆的目标，央行每月可能需要购买约7万亿日圆(685亿美元)的债券。

但现在分析师估计，央行不必购买那么多，仅需要购买6.5万亿债券就可以实现目标，因为银行卖给日本央行的债券的存续期长于先前预期。

“日本央行现在的说法是，基础货币的目标更为重要，每月购买7万亿日圆债券只是实现这个目标的工具，“Japan MacroAdvisors的首席分析师Takuji Okubo表示。

”如果日本央行‘暗中缩减购债’，可能稍稍加大日债收益率曲线上行的压力，这可能也是使美日利差缩窄的一个因素，“他表示，并称”这可能是推动日圆未来走强的一个原因。“(完)

(编译 洪曦/王翔琼/李春喜 审校 白云)

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