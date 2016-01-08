道指新年伊始下跌5.2% 为至少120年来最差表现

美国纽约1月7日（记者 Chuck Mikolajczak） - 上次道琼斯工业平均指数（简称：道指）新年伊始就表现如此糟糕时，交易员们可能还是坐着马车来到位于布罗德街10号的纽约证券交易所。

根据金融数据提供商FactSet Research的数据，2016年的前四个交易日，道指共下跌5.2%，创下至少1896年以来最糟糕的开局走势。

当时比齐柏林首次飞行飞艇要早四年，莱特兄弟在北卡罗来纳州Kitty Hawk首次飞机飞行则是七年后的事情，12年后福特汽车的Model T车才面世。

1900年前，纽约市地铁尚未破土动工，而该市首条地铁线路开通是在1904年。

1901年5月，位于布罗德街10号纽交所大楼的拆除工程开始进行。1903年，位于布罗德街18号的纽交所新楼开放。1922年，纽交所搬到目前的地址--华尔街11号。

道指以目前30家成分股构架面世是在1928年。在此之前，该指数只有12家成分股，包括国家铅业、Pacific Mail Steamship及TennesseeCoal & Iron等。

时过境迁，如今只有通用电气(GE.N)一家依然留在该指数中。（完）