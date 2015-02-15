美国油井钻机数量挫至2011年8月以来最低--BAKER HUGHES

路透2月13日 - 周五公布的调查显示，2月9日当周美国油井钻机数量下降84个，至1,056个，这是2011年8月以来最低数量，明显显示油价崩跌已对石油生产企业构成压力。

油服企业Baker Hughes Inc(BHI.N)在其广受关注的报告中称，据回溯到1987年的数据，这是第二大单周跌幅，而且是连续第10周下降。

自去年6月至今年1月底，美国原油价格已崩跌近60%，因市场供应过剩而且需求低迷，这迫使Apache Corp (APA.N)和Anadarko Petroleum Corp (APC.N)等石油企业削减支出。

但油价自1月底以来已累计反弹逾15%，部分因为预期油井钻机数量下降最终将降低美国石油生产，从而减少过剩的供应。

但据联邦数据，尽管油井钻机数量下降，上周美国石油产量触及1973年以来的最高位每日920万桶。

“我想人们开始认为，尽管油井钻机数量下降，但短期内不会影响产量，得几个月的时间才会产生影响，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir称。

两周前，在Baker Hughes报告油井钻机减少94个后，美国原油价格涨逾8%。

美国原油CLc1周五上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。

油井钻机数量已较去年10月高位累计降34%，但许多分析师仍预计将进一步减少，因企业计划削减支出。

该报告称，在油井钻机数量于去年10月中触及纪录高位1,609个以来，过去18周内有15周减少。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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