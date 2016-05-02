美联储可能需要更大权力以便在危机时期支持证券公司--纽约联储总裁

路透佛罗里达州5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周日表示，美联储可能需要有更大权力，能够在极度紧张时期向证券公司提供紧急融资，以便应对流动性危机。

“让这些公司能够利用贴现窗口，这个选项是值得研究的，”杜德利在为一场会议准备的演讲稿中称。这场金融市场会议由亚特兰大联储组织，于佛罗里达州阿米莉亚岛举办。

贴现窗口是一种信贷工具，银行可以通过贴现窗口直接从美联储借款，以应对流动性短缺。

美联储在当前环境下向证券公司提供资金的能力有限，贴现窗口仅面向存款机构开放。

但杜德利表示，证券公司自金融危机以来的转型说明一切都已不同。现在大型证券公司都隶属于银行控股公司，并且要接受资本与流动性压力测试。

“对我来说，现在(向证券公司提供支持)这个命题比金融危机之前更加合理，”他指出。

杜德利在讲话中没有提及货币政策或美国经济展望。

杜德利并称，最后借款人这个职能仍存在其他“重大不足”。

针对这个问题，杜德利称国际清算银行正在全球层面进行相关工作。该行正在研究在全球运营、具有系统重要性银行的缺陷。国际清算银行被称为央行的央行。

杜德利主张，对于这类企业在下次爆发危机时，应由哪个国家充当最后借款人应给予更多关注。(完)