美国房地产大亨德斯特被控一级谋杀 纪录片中泄露自白或被法庭采纳

路透新奥尔良3月17日 （记者 Jonathan Kaminsky） - 法律专家称，纽约地产大亨德斯特家族成员--罗伯特·德斯特（Robert Durst）在洗手间中的喃喃自语“把他们都杀了”很可能成为谋杀审判中的可采纳证据。

美国HBO拍摄的六集纪录片《厄运：德斯特的生与死》讲述的是德斯特涉嫌谋杀案的故事。拍摄中，麦克风录下了德斯特明显承认犯罪和“被抓”的自言自语。

该纪录片的最后一集中有一个采访片段，其中德斯特否认了一项指向他的证据，之后走进洗手间，身上仍戴着麦克风，他喃喃自语：“那就是了，你被抓住了……简直是场灾难。”他又接着自言自语：“我到底做了什么？当然，是把他们都杀了。”

周一德斯特被正式指控犯有一级谋杀罪，涉嫌在15年前谋杀其好友、作家苏珊·伯曼（Susan Berman）。同样在周一，德斯特同意警方将其由洛杉矶押至新奥尔良。

德斯特或将面临死刑。他被控于2000年圣诞前两天谋杀伯曼。该案尘封已久，几成悬案。

古怪的德斯特长时间以来一直被家族疏远。此前德斯特曾在德州因另一桩凶杀案受审，后被无罪释放。德斯特也是其妻失踪案中的嫌疑人。

据警方报告，由于担心德斯特潜逃，洛杉矶县发出逮捕令后警方在新奥尔良的一家酒店中将他逮捕。该报告中提到，德斯特持有一把左轮手枪。

前联邦检察官、现就职于McCarter & English律师事务所的Robert Mintz称，审前听证会可能将决定德斯特的明显自白是否被庭审采纳。这场审前听证会“必将成为这场官司的中心焦点”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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