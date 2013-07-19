《美股业绩焦点》中国曾背负美国企业界莫大期望，如今成为拖累

**瞄准中产阶层**

一些分析师指出，企业可以透过将焦点转向中国政府支持的中产阶级发展项目上，度过中国经济放缓期。这些项目的目标是提高中产阶级占人口比重，从目前的40-41%，到2020年提高到45%以上。

William Blair分析师Nicholas Heymann认为，如果这些公司瞄准中产阶级，就可以实现在中国销售的稳定增长；但如果他们继续专注于地方政府支持的出口导向型项目，将会期望落空。

他指出，联合技术 旗下奥的斯电梯部门在中国顺利增长，因电梯需求增速超过供给。

饮料企业也凭借中产阶层的壮大而拉动销量。可口可乐 首席执行官穆泰康本周稍早曾表示，中国是一个巨大消费者市场，拥有蓬勃发展的新兴中产阶层。

“我们对中国的长期前景十分看好，”他对记者表示。

不过，中国经济放缓对美国企业而言来得实在不是时候，因为此时正值欧元区持续低迷，而美国复苏进程也不振。

“中国影响着所有行业，有些行业又比较严重…”研究机构Langenberg的创始人Brian Langenberg称。

“在那些受到打击企业之中，许多是基建行业，类似卡特彼勒、Joy Global之类性质的企业。这可能产生溢出效应吗？可能会。这一季大概就会见真章了，”密西根州特拉弗斯城Northwestern Bank副总裁Perry Adams称。(完) (编译 朱晓军/王兴亚/石冠兰 审校 蔡美珍)