《美股业绩焦点》中国曾背负美国企业界莫大期望，如今成为拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
**瞄准中产阶层**
一些分析师指出，企业可以透过将焦点转向中国政府支持的中产阶级发展项目上，度过中国经济放缓期。这些项目的目标是提高中产阶级占人口比重，从目前的40-41%，到2020年提高到45%以上。
William Blair分析师Nicholas Heymann认为，如果这些公司瞄准中产阶级，就可以实现在中国销售的稳定增长；但如果他们继续专注于地方政府支持的出口导向型项目，将会期望落空。
他指出，联合技术 旗下奥的斯电梯部门在中国顺利增长，因电梯需求增速超过供给。
饮料企业也凭借中产阶层的壮大而拉动销量。可口可乐 首席执行官穆泰康本周稍早曾表示，中国是一个巨大消费者市场，拥有蓬勃发展的新兴中产阶层。
“我们对中国的长期前景十分看好，”他对记者表示。
不过，中国经济放缓对美国企业而言来得实在不是时候，因为此时正值欧元区持续低迷，而美国复苏进程也不振。
“中国影响着所有行业，有些行业又比较严重…”研究机构Langenberg的创始人Brian Langenberg称。
“在那些受到打击企业之中，许多是基建行业，类似卡特彼勒、Joy Global之类性质的企业。这可能产生溢出效应吗？可能会。这一季大概就会见真章了，”密西根州特拉弗斯城Northwestern Bank副总裁Perry Adams称。(完) (编译 朱晓军/王兴亚/石冠兰 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。