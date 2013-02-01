美国企业: 大多数企业去年第四季营收和获利优于预期

路透纽约1月31日 - 美国企业第四季获利强于预期,不像之前两季的情况,大多数的企业亦公布优于预期的营收.

这可能是需求改善的迹象,或只是反映了分析师之前大举下修业绩预期的结果.策略师表示,美国可能的"财政悬崖",飓风桑迪造成的损害,以及全球经济成长仍迟滞,这些都令人担忧不已.

"他们定下偏低的门槛",但优于营收预估的企业百分比比例"仍让人大感意外,"RBC Wealth Management资深副总裁Allan Flader表示.

"对市场而言,这真的是好迹象."

自美国铝业(Alcoa) 1月8日公布财报以来,指标标准普尔500指数 已上涨2.5%.1月份标普涨幅达5.1%,为2011年10月以来最大月度涨幅.

财报季约过了一半,根据汤森路透的数据,标普500企业中有69%优于分析师的预期,高于长期均值62%.

在营收方面,迄今有66%的企业超乎预期,高于62%的均值.该比例也高于第三季和第二季的39%和41%.

第四季获利如今预期将成长3.7%,三周前预估为1.9%,但远低于10月时预测的成长9.9%.

营收成长如今预估为2.4%,高于三周前的1.9%.

Flader表示,欧洲不像许多人原来预估的那么糟."大家原本以为欧洲完蛋了,这也有帮助作用."

在标普的企业中,科技业的获利超乎预期者最多,有81%的科技业公布的获利高于预估.在能源、工业及消费性电子企业中,目前也有逾70%高于预期.

"见到营收再度优于预期,这意义重大,我认为这是令人鼓舞的事,"OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman表示.