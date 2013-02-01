美国企业: 大多数企业去年第四季营收和获利优于预期

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透纽约1月31日 - 美国企业第四季获利强于预期,不像之前两季的情况,大多数的企业亦公布优于预期的营收.
这可能是需求改善的迹象,或只是反映了分析师之前大举下修业绩预期的结果.策略师表示,美国可能的"财政悬崖",飓风桑迪造成的损害,以及全球经济成长仍迟滞,这些都令人担忧不已.
"他们定下偏低的门槛",但优于营收预估的企业百分比比例"仍让人大感意外,"RBC Wealth Management资深副总裁Allan Flader表示.
"对市场而言,这真的是好迹象."
自美国铝业(Alcoa) 1月8日公布财报以来,指标标准普尔500指数 已上涨2.5%.1月份标普涨幅达5.1%,为2011年10月以来最大月度涨幅.
财报季约过了一半,根据汤森路透的数据,标普500企业中有69%优于分析师的预期,高于长期均值62%.
在营收方面,迄今有66%的企业超乎预期,高于62%的均值.该比例也高于第三季和第二季的39%和41%.
第四季获利如今预期将成长3.7%,三周前预估为1.9%,但远低于10月时预测的成长9.9%.
营收成长如今预估为2.4%,高于三周前的1.9%.
Flader表示,欧洲不像许多人原来预估的那么糟."大家原本以为欧洲完蛋了,这也有帮助作用."
在标普的企业中,科技业的获利超乎预期者最多,有81%的科技业公布的获利高于预估.在能源、工业及消费性电子企业中,目前也有逾70%高于预期.
"见到营收再度优于预期,这意义重大,我认为这是令人鼓舞的事,"OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman表示.
"这暗示有经济活动进行,当有经济活动时,就能够赚到钱."(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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