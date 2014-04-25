美国经济：乌云退去，企业第二季获利前景显现曙光

迄今为止，只有约200家标准普尔500指数成分股企业公布了第一季财报。

汤森路透数据显示，这些已经公布财报的企业中，69%的企业获利超过分析师预期，该比例高于长期均值63%。获利成长预计为2.9%，财报季开始前获利成长预估为不足1%。

“第一季的表现并不沉闷，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，但“财测仍倾向于被下调。”

第二季获利预估自4月1日以来几无变动，当时预期为第二季获利预估将下调。

Raich表示，上周公布业绩的83家标普500指数成分股企业，获利预估平均降幅为1.1%，创三年来最低。

汤森路透数据显示，目前第二季获利料增加8.1%，低于4月1日预估的8.4%。标普500指数10个板块中，有三个板块--医疗保健、工业和电信--的获利预估自4月1日来有所改善。

联合技术、可口可乐 、通用汽车 和麦当劳 均公布中国业务业绩强劲，这帮助缓解了市场的主要担忧，即中国需求疲弱可能损及获利。

“鉴于得到的数据，中国仍然很强，这有点令人意外，”联合技术首席财务官Greg Hayes表示，他指的是公司的建筑系统业务。(完)