美国经济：乌云退去，企业第二季获利前景显现曙光

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
迄今为止，只有约200家标准普尔500指数成分股企业公布了第一季财报。
汤森路透数据显示，这些已经公布财报的企业中，69%的企业获利超过分析师预期，该比例高于长期均值63%。获利成长预计为2.9%，财报季开始前获利成长预估为不足1%。
“第一季的表现并不沉闷，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，但“财测仍倾向于被下调。”
第二季获利预估自4月1日以来几无变动，当时预期为第二季获利预估将下调。
Raich表示，上周公布业绩的83家标普500指数成分股企业，获利预估平均降幅为1.1%，创三年来最低。
汤森路透数据显示，目前第二季获利料增加8.1%，低于4月1日预估的8.4%。标普500指数10个板块中，有三个板块--医疗保健、工业和电信--的获利预估自4月1日来有所改善。
联合技术、可口可乐 、通用汽车 和麦当劳 均公布中国业务业绩强劲，这帮助缓解了市场的主要担忧，即中国需求疲弱可能损及获利。
“鉴于得到的数据，中国仍然很强，这有点令人意外，”联合技术首席财务官Greg Hayes表示，他指的是公司的建筑系统业务。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 郑茵/艾茂林)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美