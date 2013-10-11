《美国政经焦点》公司财报季拉开序幕，政府关门和债务僵局抢戏

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
随着估值上升，投资者密切关注这些数字的变动。当前12个月远期市盈率已经从2013年初的13.1升至13.9，不过从历史水平看仍然略为偏低。
“我们认为，如果GDP成长不能加快，营收目标仍难以达到，即便这些目标被下调，”波士顿Fiduciary Trust的首席投资官Michael Mullaney表示。
美银美林分析师的研究报告显示，如果美国政府关门两周，那么第四季GDP成长率将减少0.5个百分点。他们估计，企业因此而失去的政府方面营收将相当于年度总营收的0.2%。
虽然这个数字并不是很大，但政府关门引发的不确定性还是可能伤及消费者信心。
“如果这开始降低整体消费者信心，那么整体消费将受到影响，”美银美林的股票策略师Dan Suzuki表示。
“这给市场中那些更多依靠消费带动的领域带来了风险，而且我们对这方面的看法已经有点谨慎了。”(完)
(编译/审校 张涛/李爽/王翔琼/杜明霞/郑茵/石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。