《美国政经焦点》公司财报季拉开序幕，政府关门和债务僵局抢戏

随着估值上升，投资者密切关注这些数字的变动。当前12个月远期市盈率已经从2013年初的13.1升至13.9，不过从历史水平看仍然略为偏低。

“我们认为，如果GDP成长不能加快，营收目标仍难以达到，即便这些目标被下调，”波士顿Fiduciary Trust的首席投资官Michael Mullaney表示。

美银美林分析师的研究报告显示，如果美国政府关门两周，那么第四季GDP成长率将减少0.5个百分点。他们估计，企业因此而失去的政府方面营收将相当于年度总营收的0.2%。

虽然这个数字并不是很大，但政府关门引发的不确定性还是可能伤及消费者信心。

“如果这开始降低整体消费者信心，那么整体消费将受到影响，”美银美林的股票策略师Dan Suzuki表示。

“这给市场中那些更多依靠消费带动的领域带来了风险，而且我们对这方面的看法已经有点谨慎了。”(完)