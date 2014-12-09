洛杉矶拟翻修老建筑 以防范大地震

路透洛杉矶12月8日（记者 Michael Fleeman） - 洛杉矶市市长贾塞提（Eric Garcetti）周一提议该市翻修数以千计的老建筑，加固水务和通讯系统，以防圣安德烈亚斯断层沿线地区可能出现大地震。

这是洛杉矶市自1994年北岭（Northridge）地震以来的首个大规模防震举措提议。1994年的北岭地震造成16人死亡，许多老建筑被毁。

“我们知道未来会发生‘大地震’，只是何时发生的问题而已。如果我们毫无准备，影响就会是毁灭性的，”贾塞提在市政厅的新闻发布会上说。“这些工作成本不菲，但如果不予推动，会带来我们无力承受的沉重代价。”

上述提议以贾塞提的科学顾问、美国地质调查局的露西·琼斯（Lucy Jones）为期一年的研究为基础。

贾塞提预测，采取这些措施的成本可能达数十亿美元，将由公共和私营部门共同承担。

上述提议需要得到洛杉矶市议会的通过。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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