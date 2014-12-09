洛杉矶拟翻修老建筑 以防范大地震

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月8日（记者 Michael Fleeman） - 洛杉矶市市长贾塞提（Eric Garcetti）周一提议该市翻修数以千计的老建筑，加固水务和通讯系统，以防圣安德烈亚斯断层沿线地区可能出现大地震。
这是洛杉矶市自1994年北岭（Northridge）地震以来的首个大规模防震举措提议。1994年的北岭地震造成16人死亡，许多老建筑被毁。
“我们知道未来会发生‘大地震’，只是何时发生的问题而已。如果我们毫无准备，影响就会是毁灭性的，”贾塞提在市政厅的新闻发布会上说。“这些工作成本不菲，但如果不予推动，会带来我们无力承受的沉重代价。”
上述提议以贾塞提的科学顾问、美国地质调查局的露西·琼斯（Lucy Jones）为期一年的研究为基础。
贾塞提预测，采取这些措施的成本可能达数十亿美元，将由公共和私营部门共同承担。
上述提议需要得到洛杉矶市议会的通过。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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