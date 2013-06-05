版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:17 BJT

突发事件：夏威夷附近太平洋海域发生5.6级地震

路透6月4日 - 美国夏威夷州长发言人Neil Abercrombie表示，夏威夷大岛附近海域周二发生5.6级地震，但尚无人员伤亡报告，未发布海啸预警。

美国地质调查局报告，地震发生在夏威夷帕哈拉东南54公里的太平洋海域。

Neil Abercrombie称，夏威夷岛和毛伊岛均有震感。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐