美国加州纳帕周日发生6.0级地震

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透加州纳帕谷8月24日（记者Jim Christie） - 周日清晨美国加州旧金山北部地区发生里氏6.0级地震，造成逾100人受伤，不少历史悠久的建筑受损，一些房屋起火，纳帕谷周边断电。
本次地震发生在当地时间凌晨3:20(北京时间1820)，震级为该地区25年来最大。震中位于纳帕谷以南约10公里处，整个旧金山湾区都有震感。
当地消防队长John Callahan称，目前尚无死亡报告，但有三人严重受伤，包括一名儿童。该名儿童被掉下的壁炉砸中，导致多处骨折。Callahan还称，有六处地点起火，其中一处置有六座移动房屋。
纳帕山谷皇后医疗中心称已收治120名地震中受伤的病人。
加州州长Jerry Brown宣布进入紧急状态，全州资源可由州紧急事务办公室调配。
美国地质调查局(USGS)的地球物理学家Don Blakeman称，加州处在地震断层上，预计会在某一时间发生较大规模的强震，但科学家并未预测到地震将在何时发生、以及震级将有多大。
加州紧急事务官员称，截至周日下午纳帕谷已有90-100栋房屋做了危房红色标记。加州州长紧急事务办公室负责人Mark Ghilarducci称，由于工作人员进行建筑损毁评估，纳帕市中心已被封锁。市府官员称所有学校周一都将关闭，以检查建筑结构是否遭到破坏。
USGS称震中位于加州美国峡谷镇西北8公里处、旧金山湾北部边缘地带。周日全天，该地区又发生了50-60次余震，最大为3.6级。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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