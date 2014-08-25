美国加州纳帕周日发生6.0级地震

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州纳帕谷8月24日（记者Jim Christie） - 周日清晨美国加州旧金山北部地区发生里氏6.0级地震，造成逾100人受伤，不少历史悠久的建筑受损，一些房屋起火，纳帕谷周边断电。
本次地震发生在当地时间凌晨3:20(北京时间1820)，震级为该地区25年来最大。震中位于纳帕谷以南约10公里处，整个旧金山湾区都有震感。
当地消防队长John Callahan称，目前尚无死亡报告，但有三人严重受伤，包括一名儿童。该名儿童被掉下的壁炉砸中，导致多处骨折。Callahan还称，有六处地点起火，其中一处置有六座移动房屋。
纳帕山谷皇后医疗中心称已收治120名地震中受伤的病人。
加州州长Jerry Brown宣布进入紧急状态，全州资源可由州紧急事务办公室调配。
美国地质调查局(USGS)的地球物理学家Don Blakeman称，加州处在地震断层上，预计会在某一时间发生较大规模的强震，但科学家并未预测到地震将在何时发生、以及震级将有多大。
加州紧急事务官员称，截至周日下午纳帕谷已有90-100栋房屋做了危房红色标记。加州州长紧急事务办公室负责人Mark Ghilarducci称，由于工作人员进行建筑损毁评估，纳帕市中心已被封锁。市府官员称所有学校周一都将关闭，以检查建筑结构是否遭到破坏。
USGS称震中位于加州美国峡谷镇西北8公里处、旧金山湾北部边缘地带。周日全天，该地区又发生了50-60次余震，最大为3.6级。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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