专家称美国48个州逾1.43亿人口面临地震威胁

路透纽约4月22日（记者 Maria Caspani） - 专家周三称，美国有48个州逾1.43亿人口面临地震的威胁。

美国地质调查局（USGS）、加利福尼亚地质调查局及美国联邦紧急事务管理署（FEMA）在一份联合报告中称，美国有多达2,800万人口在其一生中可能经历强震，长期来看，地震每年对建筑物造成的损失估计为45亿美元。

“对新的全美地震区划图提供的数据进行的分析表明，面临地震威胁的美国民众数量高于以往估计，”报告的联合作者、USGS资深科学顾问Bill Leith说。

Leith称，之前基于大约20年前估计的分析报告认为，面临地震严重危险的美国人口数量为7,500多万人，涉及39个州。

科学家上月警告称，加利福尼亚州在接下来30年发生8级或规模更高地震的机率为7%。

“地震仍是对我们经济的重要威胁，”服务于USGS的研究员Kishor Jaiswal说。

“尽管西海岸可能承受更大一部分潜在损失，面临最强震的最严重威胁，该报告显示地震的威胁却是具有普遍性的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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