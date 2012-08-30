南加州地震频发 布劳里镇宣布进入紧急状态

路透洛杉矶8月29日---美国南加州布劳里镇（Brawley）不同寻常地宣布进入紧急状态，地方长官纳瓦（George Nava）称，近日群发性地震导致近20处活动房屋移位，并导致一家屠宰场被迫关闭。

加州属於地震多发地带，抗震能力较强，因此加州城镇因地震宣布进入紧急状态并不常见。纳瓦表示，近期群发性地震不同寻常，已经持续了数日，并造成了数以百万美元计的损失。

根据美国地质调查局数据，这轮震级较低的地震始於上周六晚间，次日最高出现过一次5.5级地震。

这轮地震活动到周三仍未停止，地质学家称这轮地震总共已达到数百次。

纳瓦表示，布劳里镇有2.5万居民，当地时间周二晚宣布进入紧急状态。临近的帝国县（Imperial County）周三也宣布类似举措。

纳瓦称，19处活动房屋受地震影响发生移位，住在里面的人被迫搬出；布劳里联合高中的礼堂受损後关闭，该镇的国家活牛屠宰场也遭到破坏，并临时停用。

他还透露，当地有的店铺被迫关门谢客，且消费者不愿消费，令当地商业蒙受了数百万美元损失。但他无法提供准确的损失数据。

红十字会和当地政府机构周五和周六将在当地中心区域为居民提供服务。纳瓦称，宣布进入紧急状态後，布劳里镇可得到来自帝国县的更多援助。（完）编译：王凤昌 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。