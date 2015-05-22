版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 23日 星期六 03:12 BJT

标题新闻：美国内华达州拉斯维加斯东北的Helene小镇附近发生5.4级地震－美国地质调查局(USGS)

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐