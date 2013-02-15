美国上周初请失业金人数下降 就业市场持续改善

* 一周初请失业金人数上周减少2.7万人

* 续请失业金人数降至四年半低点

* 数据显示就业市场改善,但分析师看法依然谨慎

路透华盛顿2月14日 - 美国上周初请失业金人数降幅超过预期,增添了疲弱的就业市场或进一步改善的希望.

劳工部周四公布,上周经季节调整后的初请失业金人数下降2.7万人至34.1万.此前一周初请失业金人数修正后增加2,000人.

上周初请失业金人数降幅远超分析师预估的仅下降6,000人,并回到今年区间的低端.

瑞银(UBS)分析师Sam Coffin表示,"这显示出初请失业金人数正在下降的趋势.我们认为今年就业增长将加快,初请失业金人数逐步下滑的趋势似乎符合这个情况."

但有分析师称,上周后期暴风雪侵袭东海岸以及季节性因素影响,均人为地压低了请领失业金人数数据.

虽然请领失业金人数下降让他们感到鼓舞,但他们也呼吁谨防对该数据过度解读.

"初请失业金人数数据发出的就业市场信号也许并不可靠,"摩根大通经济学家Daniel Silver说.

劳工部一位分析师称,已经对受暴风雪严重影响的伊利诺伊和康涅狄格州初请失业金人数进行了估计.他说,鉴于多数失业金申请是通过网上填表,因此暴风雪对整体数据似乎没有什么影响.

美国金融市场对该数据几无反应,因投资者聚焦于欧洲经济在第四季进一步滑入衰退的消息.美国股市几无变动,美元和美国公债价格则上涨.

欲查看初请失业金人数相关图表,请点选(link.reuters.com/xew34t)

**裁员潮有所降温**

该数据进一步证明,美国企业不再大幅度裁减员工.不过在需求继续疲弱的大环境下,他们看起来仍不急于增加招聘.

美国1月失业率上升0.1个百分点至7.9%.

2012年就业岗位每月平均增加18.1万个,远低于分析师认为是大幅降低失业人群所需的至少25万个.

"2013年初失业率放缓,与净新增就业岗位小幅回升相一致."RDQ Economics首席分析师John Ryding表示.

"我们预计,2013年就业岗位每月将平均增加约17.5万个.我们认为初请失业金人数的这种跌势将大致与该预期相符."

上周初请失业金人数四周均值增加1,500人至35.25万人,之前一周曾接近五年低位.

截至2月2日当周,续请失业金人数减少13万人至311万人,为2008年7月以来的最低位.续请失业金人数自11月底以来徘徊在320万人左右.(完)