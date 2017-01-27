综述：美国12月新屋销售下降 上周初请失业金人数上升

图为2014年10月资料图片，显示美国弗吉尼亚州的一处新屋销售广告标识。 REUTERS/Larry Downing/File Photo

路透华盛顿1月26日 - 美国12月新屋销售降至10个月来最低，此前三个月稳固增长，但楼市复苏趋势未变，因劳动力市场趋紧提振薪资增长。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数增幅大于预期，但初请失业金人数四周均值跌至1973年以来最低水平。

经济方面还传来其它好消息。12月商品贸易逆差下降，因出口增长。因之前预料贸易将给去年第四季经济带来拖累，上月出口增长，对今年年初经济增长而言是个好征兆。

商务部称，上月新屋销售下降10.4%，经季节调整后年率为53.6万户。路透调查的经济学家预计，新屋销售下滑1.0%，至年率58.8万户。新屋销售占整体房屋销售的8.9%。

“12月销售下滑，可能主要是因为市场的波动性，而不是楼市潜在需求基本面恶化，尽管房屋抵押贷款利率上涨，”Nationwide in Columbus首席经济学家David Berson称。

新屋销售数据月度之间的波动较大，且容易被大幅修正。2016年新屋销售增长12.2%，年率为56.3万户，为2007年以来最高。

美元兑一篮子货币上升，美债价格下跌，美股走高。

劳动力市场被认为处于或接近充分就业，推动薪资上涨，楼市需求可能仍将受到支撑。经济学家目前预计，考虑到劳动力市场的强劲程度，房屋抵押贷款利率近期上涨的影响不大。

根据美国抵押贷款融资机构房贷美(Freddie Mac)的数据,12月30年期抵押贷款固定利率上升43个基点，至平均4.2%，为2014年4月以来最高。

房屋抵押贷款利率可能会进一步上涨，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计今年将升息三次。美联储在去年12月将目标利率区间上调25个基点，至0.5-0.75%。

上月，东北部地区的新屋销售增长48.4%，至2008年1月以来最高水平。中西部、南部和西部地区的新屋销售下降。

**劳动力市场增长势头强劲**

劳工部在周四发布的另外一份报告中称，截至1月21日当周，初请失业金人数增加2.2万人，经季节调整后为25.9万人，这已经是连续99周初请失业金人数低于表明就业市场健康的30万人门槛。

这是1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。上周的数据包括了马丁路德金纪念日假期，可能对数据造成了一定影响。一年当中的这个时候，初请失业金人数容易出现波动，因各个假期的时间各不相同。

“尽管有波动，但仍没有显现出上行的迹象，”High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan称，“我们认为，就业市场增长趋势仍相当强劲，足以让失业率保持下行趋势。”

一周初请失业金人数四周均值被认为能更好地反应就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。上周初请失业金人数四周均值减少2,000人，至24.55万人，为1973年11月以来最低。

商务部在另外一份报告中称，12月商品贸易逆差下降0.5%，至650亿美元，商品出口增长37亿美元，至1,255亿美元，这一增幅超过了34亿美元的进口增长。

经济学家预计，贸易给第四季国内生产总值(GDP)增长率带来多达1.5个百分点的拖累，前一季为经济增长率贡献了0.85个百分点。

出口带来拖累，预计主要因为大豆货运的减少，此前曾在第三季给GDP增长带来较大提振。政府将于周五发布第四季GDP预估初值。

根据路透对经济学家的调查，第四季GDP增长年率可能为2.2%，第三季经济录得3.5%的大幅增长。(完)