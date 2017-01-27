综述：美国12月新屋销售下降 上周初请失业金人数上升

分析：美国利率可能导致特朗普预算计划中的乐观假设落空
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
路透华盛顿1月26日 - 美国12月新屋销售降至10个月来最低，此前三个月稳固增长，但楼市复苏趋势未变，因劳动力市场趋紧提振薪资增长。
周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数增幅大于预期，但初请失业金人数四周均值跌至1973年以来最低水平。
经济方面还传来其它好消息。12月商品贸易逆差下降，因出口增长。因之前预料贸易将给去年第四季经济带来拖累，上月出口增长，对今年年初经济增长而言是个好征兆。
商务部称，上月新屋销售下降10.4%，经季节调整后年率为53.6万户。路透调查的经济学家预计，新屋销售下滑1.0%，至年率58.8万户。新屋销售占整体房屋销售的8.9%。
“12月销售下滑，可能主要是因为市场的波动性，而不是楼市潜在需求基本面恶化，尽管房屋抵押贷款利率上涨，”Nationwide in Columbus首席经济学家David Berson称。
新屋销售数据月度之间的波动较大，且容易被大幅修正。2016年新屋销售增长12.2%，年率为56.3万户，为2007年以来最高。
美元兑一篮子货币上升，美债价格下跌，美股走高。
劳动力市场被认为处于或接近充分就业，推动薪资上涨，楼市需求可能仍将受到支撑。经济学家目前预计，考虑到劳动力市场的强劲程度，房屋抵押贷款利率近期上涨的影响不大。
根据美国抵押贷款融资机构房贷美(Freddie Mac)的数据,12月30年期抵押贷款固定利率上升43个基点，至平均4.2%，为2014年4月以来最高。
房屋抵押贷款利率可能会进一步上涨，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计今年将升息三次。美联储在去年12月将目标利率区间上调25个基点，至0.5-0.75%。
上月，东北部地区的新屋销售增长48.4%，至2008年1月以来最高水平。中西部、南部和西部地区的新屋销售下降。
**劳动力市场增长势头强劲**
劳工部在周四发布的另外一份报告中称，截至1月21日当周，初请失业金人数增加2.2万人，经季节调整后为25.9万人，这已经是连续99周初请失业金人数低于表明就业市场健康的30万人门槛。
这是1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。上周的数据包括了马丁路德金纪念日假期，可能对数据造成了一定影响。一年当中的这个时候，初请失业金人数容易出现波动，因各个假期的时间各不相同。
“尽管有波动，但仍没有显现出上行的迹象，”High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan称，“我们认为，就业市场增长趋势仍相当强劲，足以让失业率保持下行趋势。”
一周初请失业金人数四周均值被认为能更好地反应就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。上周初请失业金人数四周均值减少2,000人，至24.55万人，为1973年11月以来最低。
商务部在另外一份报告中称，12月商品贸易逆差下降0.5%，至650亿美元，商品出口增长37亿美元，至1,255亿美元，这一增幅超过了34亿美元的进口增长。
经济学家预计，贸易给第四季国内生产总值(GDP)增长率带来多达1.5个百分点的拖累，前一季为经济增长率贡献了0.85个百分点。
出口带来拖累，预计主要因为大豆货运的减少，此前曾在第三季给GDP增长带来较大提振。政府将于周五发布第四季GDP预估初值。
根据路透对经济学家的调查，第四季GDP增长年率可能为2.2%，第三季经济录得3.5%的大幅增长。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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