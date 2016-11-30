综述：美国第三季经济成长年率被上修 消费者支出和出口猛增功不可没

路透华盛顿11月29日 - 美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。

美国商务部周二发布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.2%，为2014年第三季以来最快增速，初值为2.9%，第二季表现平平，增幅仅为1.4%。

企业非住宅结构投资和住宅建设数据被上修，也扶助提振第三季产出，凸显经济基本面稳固，美国联邦储备委员会(FED/美联储)下月升息的理据进一步增强。

楼市、零售销售和制造业等领域的数据表明，尽管大豆出口强劲带来的提振消退，出口表现令人失望，但经济活动在第四季初继续保持强劲增长的势头。亚特兰大联储目前预计，第四季经济成长年率为3.6%。

分析师表示，如果候任总统特朗普提出的，包括大规模基建投资和减税在内的财政刺激计划能成功获得国会批准，可能给明年经济增长再添薪柴。

“另外，薪资增长加快，使消费者对前景越发充满信心，且从目前的情况看，经济在进入2017年后继续保持增长势头的可能性很大，”Plante Moran Financial Advisors的投资长Jim Baird表示。

经济学家之前预计，第三季GDP增长年率被上修至3.0%。

从收入的角度衡量，第三季国内总收入(GDI)增长5.2%，为近两年来最大增幅，因企业获利反弹。第二季增幅仅为0.7%。

第三季GDP和GDI的平均增幅为4.2%，为两年来最快增速。经济学家认为，该指标能更准确地反应当前经济增长的状况，能更好地反应未来产出变化的趋势。

第二季GDP和GDI的平均增幅仅为1.1%。第三季的数据可能夸大了经济的强劲程度。

数据公布后，美元兑一篮子货币应声上扬，触及日高，但稍后回吐涨幅至持平。美国公债价格回落，美股小涨。

**经济增长状况令人鼓舞**

第三季GDP修正数据显示，经济增长状况令人鼓舞。库存对经济的提振不如之前估计的大，这表明企业库存规模并不臃肿。

这意味着，企业将有更大的空间下新订单，对未来几个季度的经济增长是利好消息。第三季GDP增长急加速，应该能打消市场对经济增长可能停步不前的担忧，今年上半年经济平均增幅仅为1.1%。

加之就业市场接近充分就业，且通胀稳步攀升，可能为美联储在12月13-14日会议上放心升息奠定基础。美联储于去年12月进行了近十年来首次升息。

美国商务部称，第三季消费者支出被上修至增长2.8%，上月公布的初估值为增长2.1%。第二季增长强劲，增幅高达4.3%。

就业市场供应吃紧，推动薪资上涨，并提振家庭的信心，消费者支出可能在今年剩余时间和明年进一步加速增长。房价上涨也可能为消费者支出壮胆。

另外，世界大型企业研究会公布的数据显示，11月消费者信心指数急升，重回衰退前的水平。消费者对就业市场和当前的企业状况感到乐观。今日公布的第三项数据显示，美国房价9月同比攀升5.1%。

第三季非住宅结构支出，其中包括石油和天然气井，被大幅上修，增幅为2014年首季以来最大。

不过，第三季企业设备支出数据被下修，降幅大于初估值，为连续第四个季度下降。企业税后利润猛增7.6%，为企业投资提供了反弹的空间。第二季企业利润下降1.9%。

“企业利润恢复增长，至少可能满足了企业固定投资反弹的一个必要条件，但非充分条件，”花旗集团驻纽约的经济学家Andrew Hollenhorst表示。

第三季出口增长为2013年第四季以来最快，受助于大豆出口因阿根廷和巴西收成不佳而急增。贸易为第三季GDP增长贡献了0.87个百分点，上月公布的初估值为0.83个百分点。

继第二季消化库存后，企业增加补充库存的支出，但支出增幅被下修。企业第三季库存增加76亿美元，仅为上月公布的初估值126亿美元的约一半。

库存增加为GDP增长贡献了0.49个百分点，初估值为0.61个百分点。(完)