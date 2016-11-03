美国10月民间就业岗位增加14.7万个 低于预估-ADP

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
11月3日 - 路透纽约11月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国10月民间就业岗位增加14.7万个，低于分析师预估。
路透调查访问的分析师平均预计增加16.5万个，分析师们的预测值最低为增加13.0万个，最高为增加19.0万个。
9月民间就业岗位增幅从之前的15.4万上修至20.2万个。
报告是同穆迪旗下的Analytics共同发布。
ADP数据公布后，美国劳工部将于周五公布非农就业数据。
路透调查访问的分析师平均预测，美国10月民间就业岗位料增加16.6万个，低于9月的增加16.7万个。全部非农就业岗位料将增加17.5万个。
失业率预计从上月的5.0%微降至4.9%。(完)
(编译/审校 汪红英/李春喜)
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