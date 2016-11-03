美国10月民间就业岗位增加14.7万个 低于预估-ADP

11月3日 - 路透纽约11月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国10月民间就业岗位增加14.7万个，低于分析师预估。

路透调查访问的分析师平均预计增加16.5万个，分析师们的预测值最低为增加13.0万个，最高为增加19.0万个。

9月民间就业岗位增幅从之前的15.4万上修至20.2万个。

报告是同穆迪旗下的Analytics共同发布。

ADP数据公布后，美国劳工部将于周五公布非农就业数据。

路透调查访问的分析师平均预测，美国10月民间就业岗位料增加16.6万个，低于9月的增加16.7万个。全部非农就业岗位料将增加17.5万个。

失业率预计从上月的5.0%微降至4.9%。(完)