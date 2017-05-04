综述：美国4月民间就业岗位增长放缓 但服务业加速扩张

路透华盛顿5月3日 - 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然稳健，而服务业增速快于预期，支持了尽管首季成长疲弱，但经济扩张仍在轨道上的观点。

上月就业市场不断改善，服务业活动加速扩张，也支持了交易商对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月进一步升息的预期。

“总之，有更多迹象显示，经济成长的潜在趋势并未像国内生产总值(GDP)数据显示的那样突然放缓。如果真的存在某种趋势的话，看起来也是上行，而不是下滑，”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O'Sullivan在一份研究报告中写道。

政府上周公布的数据显示，首季GDP增长年率为0.7%，为三年来最慢增速。

周三ADP公布的数据显示，上月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅，当月为增长6.2万，但仍略高于接受路透调查的分析师预估中值17.5万。

3月民间就业岗位增幅被下修至25.5万，初值为26.3万。

ADP表示，由于劳动力市场供应不断收紧，民间雇主越来越难以招聘到合格的人才。

市场广泛预期，联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三稍后结束的会议上保持利率在0.75-1.00%不变。

交易商预计，FOMC将在6月13-14日举行的会议上升息25个基点。

美国金融市场对最新公布的数据反应冷淡，投资者等待美联储今日稍后公布利率决定。美股三大股指和美债收益率回落，美元小幅走强。

美国劳工部将在周五公布更为全面的非农就业报告。

接受路透调查的分析师预计，非农就业岗位增加18.5万，高于3月增幅8.9万，失业率将从3月的4.5%小幅回升至4.6%。

**需求增长提振服务业活动**

供应管理协会(ISM)周三报告，4月非制造业指数从3月的55.2升至57.5，高于分析师预期的55.8。

数据高于50反应服务业扩张。服务业在美国经济中的占比为接近80%。

服务业企业活动分项指数从3月的58.9升至62.4，高于分析师预估中值58.4。

“在近期公布的部分数据转弱后，ISM服务业数据改善是令人鼓舞的迹象，”摩根大通的分析师Daniel Silver说。

数据还显示，新订单分项指数攀升至63.2，为2005年8月以来最高，3月为58.9。

不过，就业分项指数跌至8月以来最低51.4，3月为51.6。(完)