综述：美国4月民间就业岗位增长放缓 但服务业加速扩张

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透华盛顿5月3日 - 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然稳健，而服务业增速快于预期，支持了尽管首季成长疲弱，但经济扩张仍在轨道上的观点。
上月就业市场不断改善，服务业活动加速扩张，也支持了交易商对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月进一步升息的预期。
“总之，有更多迹象显示，经济成长的潜在趋势并未像国内生产总值(GDP)数据显示的那样突然放缓。如果真的存在某种趋势的话，看起来也是上行，而不是下滑，”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O'Sullivan在一份研究报告中写道。
政府上周公布的数据显示，首季GDP增长年率为0.7%，为三年来最慢增速。
周三ADP公布的数据显示，上月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅，当月为增长6.2万，但仍略高于接受路透调查的分析师预估中值17.5万。
3月民间就业岗位增幅被下修至25.5万，初值为26.3万。
ADP表示，由于劳动力市场供应不断收紧，民间雇主越来越难以招聘到合格的人才。
市场广泛预期，联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三稍后结束的会议上保持利率在0.75-1.00%不变。
交易商预计，FOMC将在6月13-14日举行的会议上升息25个基点。
美国金融市场对最新公布的数据反应冷淡，投资者等待美联储今日稍后公布利率决定。美股三大股指和美债收益率回落，美元小幅走强。
美国劳工部将在周五公布更为全面的非农就业报告。
接受路透调查的分析师预计，非农就业岗位增加18.5万，高于3月增幅8.9万，失业率将从3月的4.5%小幅回升至4.6%。
**需求增长提振服务业活动**
供应管理协会(ISM)周三报告，4月非制造业指数从3月的55.2升至57.5，高于分析师预期的55.8。
数据高于50反应服务业扩张。服务业在美国经济中的占比为接近80%。
服务业企业活动分项指数从3月的58.9升至62.4，高于分析师预估中值58.4。
“在近期公布的部分数据转弱后，ISM服务业数据改善是令人鼓舞的迹象，”摩根大通的分析师Daniel Silver说。
数据还显示，新订单分项指数攀升至63.2，为2005年8月以来最高，3月为58.9。
不过，就业分项指数跌至8月以来最低51.4，3月为51.6。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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