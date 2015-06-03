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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 06:58 BJT

美国经济：第二季料增长1.1%，因4月贸易逆差大幅缩减--亚特兰大联储

路透纽约6月3日 - 亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预估模型周三显示，美国第二季经济料增长1.1%，因4月贸易逆差收窄幅度大于预期。

该增幅高于周一数据暗示的0.8%。

商务部周三公布，美国4月贸易逆差收窄至408.8亿美元，小于路透调查中分析师预期的440亿美元。3月贸易逆差修正为505.7亿美元。

4月贸易逆差减少19.2%，为2009年初以来最大降幅。

亚特兰大联邦储备银行称，4月数据显示，贸易逆差对第二季国内生产总值(GDP)造成的拖累仅为0.2个百分点，小于稍早预期的0.6个百分点。

贸易逆差规模庞大，是第一季GDP下滑0.7%的一个重要原因。 (完) (编译 许娜；审校　戴素萍)

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