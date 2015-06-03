美国经济：第二季料增长1.1%，因4月贸易逆差大幅缩减--亚特兰大联储

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月3日 - 亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预估模型周三显示，美国第二季经济料增长1.1%，因4月贸易逆差收窄幅度大于预期。
该增幅高于周一数据暗示的0.8%。
商务部周三公布，美国4月贸易逆差收窄至408.8亿美元，小于路透调查中分析师预期的440亿美元。3月贸易逆差修正为505.7亿美元。
4月贸易逆差减少19.2%，为2009年初以来最大降幅。
亚特兰大联邦储备银行称，4月数据显示，贸易逆差对第二季国内生产总值(GDP)造成的拖累仅为0.2个百分点，小于稍早预期的0.6个百分点。
贸易逆差规模庞大，是第一季GDP下滑0.7%的一个重要原因。 (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。