版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 12日 星期六 03:52 BJT

标题新闻：美国经济第四季料成长1.9%，因数据显示11月消费者支出增长加速且10月库存拖累减少-亚特兰大联储GDPNow模型

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐