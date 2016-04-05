美国经济：第一季增长率预估从0.7%降至0.4%--亚特兰大联储GDPNow模型

标题新闻：美国财政部数据显示中国11月连续第六个月减持美国公债，继续动用储备提振人民币
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路透纽约4月5日 - 美国亚特兰大联邦储备银行GDPNow预测模型周二显示，美国第一季经济增长率料为0.4%；此前数据显示，美国3月汽车销售数据低于预期，且2月工厂订单下滑。
亚特兰大联储在网站上表示，这低于4月1日时预估的增长0.7%。
最新国内生产总值(GDP)增长率预估是最疲弱的，此前出炉的楼市、消费者支出和投资等一连串数据均低于预期。
根据该模型，2月初时对第一季GDP增长率的预估为1.2%，3月时的预估达到2.3%的高位。
根据最近出炉的数据，消费者支出增长放缓，而且设备投资下滑，这促使亚特兰大联储的预测模型下调GDP增长预估。
美国2月贸易逆差增幅超过预期，因出口反弹的力度不及进口，这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。
亚特兰大联储称，出口恶化被设备投资小幅增长所抵消。
亚特兰大联储GDPNow预测：here (完)
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