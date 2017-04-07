版本:
中国
债券 | 2017年 4月 7日 星期五 23:58 BJT

标题新闻：就业和趸售数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从1.2%下调至0.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐