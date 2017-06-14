版本:
中国
债券 | 2017年 6月 15日 星期四 00:01 BJT

标题新闻：美国5月零售销售和CPI数据发布后，亚特兰大联储将美第二季经济增长预估由3%升至3.2%

CPI为消费者物价指数

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐