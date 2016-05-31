标题新闻：美国经济第二季增长预估持平在2.9%，因个人支出数据强劲-亚特兰大联储GDPNow模型

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%