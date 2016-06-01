版本:
中国
债券 | 2016年 6月 1日 星期三 23:57 BJT

标题新闻：建筑支出和制造业数据公布后，美国第二季成长预估调降至2.5%-亚特兰大联储GDPNow模型

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐