标题新闻：美国耐久财订单数据公布后，第二季经济增长年率预估从2.4%下调至2.3%-亚特兰大联储

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
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路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟