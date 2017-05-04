标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加

中国评等：标普称中国评级“很可能”调降，制裁或影响俄罗斯评级调升
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
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路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
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