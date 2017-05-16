标题新闻：4月房屋开工和工业生产数据发布后，亚特兰大联储将美第二季成长预估由3.6%上调至4.1%

重温稿-《中国新债预测》七年国债加权中标利率预测均值3.53%，边际均值3.58%

路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。