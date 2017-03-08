亚特兰大联储将美国第一季GDP年率增长预估下调至1.3%

路透纽约3月7日 - 亚特兰大联邦储备银行GDP Now预测模型周二显示，在最近美国公布国内汽车销售和工厂订单等数据后，预计第一季经济年率为增长1.3%。

亚特兰大联储网站显示，这低于3月1日时预估的第一季经济增长1.8%。

周二的预估是亚特兰大联储对第一季GDP表现的最低估值，其最高预估值为一个月前做出的2.7%。

亚特兰大联储将第一季个人消费支出和非住宅设备投资的增长预估分别下调至1.8%和7.3%，此前预估分别为2.1%和9.1%。上周美国2月汽车销售出炉。

亚特兰大联储将库存投资对第一季GDP的拖累上调至0.72个百分点，此前预估为拖累0.50个百分点。周一美国公布1月工厂订单。(完)