综述：汽车需求强劲提振美国12月零售销售 生产者物价攀升

路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。

经济增长加速导致通胀攀升。周五公布的另一项数据显示，上月生产者物价(PPI)连续第二个月上涨，创逾两年来最大同比涨幅，消费者开始预期，未来商品和服务价格将会上涨。

经济学家称，国内需求和通胀持续攀升的同时，市场预计即将就任的特朗普政府将会出台财政刺激举措，这会增加美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息三次的可能性。

“从当前的经济表现来看，不需要美联储决策者的支持，”MUFG Union Bank的首席经济学家Chris Rupkey表示，“我们预计美联储官员将会兑现今年升息两到三次的承诺。”

美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%，11月为增长0.2%。12月销售同比增长4.1%，2016年全年增长2.3%，2015年增幅为2.3%。

扣除汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月增长0.2%，11月为持平。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出构成最为接近。

经济学家之前预计，12月零售销售较前月增长0.7%，核心零售销售增长0.4%。尽管核心零售销售增幅不及预期，但消费者支出势头依然强劲。

另外，1月密西根大学消费者信心指数初值下滑0.1个百分点，至98.1，但仍接近13年高位。

就业市场供应收紧导致薪资增长，预计这也会在今年支撑消费者支出。美国政府上周报告，截至12月的12个月中，平均时薪增长2.9%，为2009年6月来最大涨幅。

美国候任总裁特朗普承诺将减税、增加基建支出并放松监管，这也可能提振成长。

美元兑一篮子货币小幅走软。美国公债价格回落。美股上涨，受助于美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)公布的季度业绩强于预期。

**消费者支出前景乐观**

“没有理由认为，消费者支出增长将会在今年上半年放缓，”Capital Economics的首席美国经济学家Paul Ashworth表示，“尤其是在家庭税率预计将会在今年某个时点大降的情况下。”

周五公布的数据，加之近期的制造业和服务业调查表明，经济增长在11月看似失去部分动能后，第四季末重新加速。亚特兰大联储预计，第四季美国经济增长年率为2.8%。第三季增幅为3.5%。

另外，美国劳工部周五公布，上月最终需求生产者物价指数(PPI)增长0.3%，11月增幅为0.4%。

12月PPI同比增幅为1.6%，为2014年9月以来最大。11月的同比增幅为1.3%。2016年全年PPI增长1.6%，2015年为下滑1.1%。

“投入物价全面上涨表明，未来通胀将会攀升，”富国证券的经济学家Sarah House表示。

密西根大学消费者信心数据显示，1月消费者五年通胀预期初值升至2.5%，高于12月的2.3%。这也巩固了通胀压力将会攀升的观点。

数年来，通胀持续低于美联储设定的2%的目标，受累于薪资增长缓慢、美元走强，以及油价下滑。原油现已反弹至50美元之上，对通胀造成的拖累应该会有所减弱。

12月汽车销售跳增2.4%，是零售销售增长的主要动力。另外，汽油价格上涨导致加油站销售增长2.0%，也扶助提振零售销售。

上月建材和家具商店销售增长0.5%。服装店销售持平。百货业巨擘梅西百货(M.N)和Kohl's Corp(KSS.N)上周报告假日销售下降。

这些公司面临来自亚马逊(AMZN.O)等网络零售商的激烈竞争。上月在线零售销售跳增1.3%，11月为增长0.3%。

美国人在体育和爱好用品方面的支出也增加，但外出就餐的支出减少。上月餐厅和酒吧的销售下降0.8%。(完)