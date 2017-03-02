美国企业称劳动力供应收紧 总体对经济前景持乐观看法-FED褐皮书

路透华盛顿3月1日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，1月初到2月中，美国经济以温和至适度的步伐增长。不过，由于特朗普政府财政政策存在一定的不确定性，企业的乐观情绪有所降温。

褐皮书称，“企业对短期经济前景总体持乐观看法，但较上一次报告有所减弱。”

美联储在去年12月进行两年来第二次升息。但预计今年会加快升息步伐，因失业率降至低位，目前为4.8%，且通胀逐步回升。

褐皮书指出，就业市场供应仍然吃紧，部分地区的企业报告，劳动力供应缺口扩大。很多企业还表示，技术工人供应不足推高薪资。

两位颇具影响力的美联储官员周二暗示，可能最快在两周后举行的政策会议上升息。

美联储仍在等待包括可能出台的边境税等特朗普总统经济计划的细节，以评估其政策将给经济前景造成的影响。

波士顿和达拉斯联储地区的受访企业表示，对新政府预计将会作出的政策调整越发感到不确定。

一家波士顿的企业表示，边境调节税“是其决定未来把生产厂建在何地的重要考量因素，在没有任何解决方案前，不愿作出新投资承诺。”

在达拉斯，一些制造企业表示，客户采取“观望态势”，因政策前景不明朗。

相反，圣路易斯联储地区的企业则表示，仍对经济前景持乐观看法，企业信心自11月中以来有所改善。

这份褐皮书由纽约联储根据2月17日或之前收集的数据整理完成。(完)