美国经济以温和至适度的步伐扩张 通胀压力仍受控-FED褐皮书

路透华盛顿4月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。

“总的来说，物价小幅上涨，”美联储在从定期访查全国企业得出的经济体质褐皮书中指出。

美联储还表示，大多数企业预计未来几个月物价温和至适度上涨。

美联储在3月进行了三个月内第二次加息，许多决策者看上去对今年进一步收紧政策的前景感到乐观，因美国接近充分就业，且通胀缓慢上升。

尽管如此，美联储内部对通胀反弹的速度和持久性的看法仍存分歧，因在过去几年间，通胀在达到美联储2%的目标上一直是困难重重。

褐皮书中，多数联储地区称，企业在填补低技能岗位空缺上困难增加，更多企业称在留住员工方面临更多问题。

联储近几个月访查的雇主经常报告，诸如建筑和高技能岗位等特定行业薪资压力不断上升。

美联储表示，最近调查期内，更多行业出现温和薪资压力，更多企业提及离职率攀升。

亚特兰大联储地区的企业表示，他们仍“难以找到、聘用和保留高素质人才，特别是熟练的技术工种，销售、金融、资讯科技和合规等岗位也有同样问题。”

尽管上月就业增长放缓，但美国失业率降至近十年最低的4.5%，新增就业岗位数量继续超过适龄劳动人口的增长。

这份褐皮书由里奇蒙联储根据4月10日或之前收集的数据整理完成。(完)