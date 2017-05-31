美国经济以温和至适度的步伐扩张 通胀仍迟滞--FED褐皮书

路透华盛顿5月31日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。

“总的来说，物价压力较上一次报告变动不大，”美联储在从定期访查全国企业得出的经济体质褐皮书中指出。

随着经济不断改善，美联储已经开始加快升息的步伐，之前多年受金融危机影响，美联储一直维持近零利率。美国目前的失业率接近10年最低，为4.4%。

美联储在2015年12月加息，并在一年后再度加息，联储预计今年升息三次。美联储3月已经升息，并可能早至两周后的下一次货币政策会议上再次出手。

颇有影响力的美联储理事布雷纳德周二表示，升息“可能很快会合适的”，但她和其他几位美联储官员仍担心近几个月通胀向联储2%目标缺乏进展。

美联储12个联储银行所在地区多数报告，尽管消费者支出近期趋软，但企业表达了对短期前景的乐观看法。

就业市场也继续收紧，就业和薪资都以温和至适度的步幅增加。正如近几个月褐皮书所报告的，用工短缺最严重的企业加薪最多。

不过该趋势多数仍未转化为通胀。木材和钢铁等部分商品成本大幅增加“将推高一些制造商和建筑行业的投入成本”，美联储表示，但“形成对比的是，一些地区指出，包括日用杂货、服装和汽车等某些制成品的价格下滑。”能源价格和农产品价格表现不一。

首季美国经济成长低迷，但近期数据显示第二季成长提速。周二公布的数据显示，4月消费者支出录得四个月最大增幅。

这份褐皮书由费城联储根据5月22日或之前收集的数据整理完成。(完)